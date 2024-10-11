29 Laptop di SDN 1 Cibodas Digondol Maling, Murid Gagal ANBK

SUKABUMI - Sebanyak 29 unit laptop Chromebook di SDN 1 Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi hilang. Laptop-laptop ini direncanakan akan digunakan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) untuk siswa kelas V, namun sayangnya dicuri sebelum sempat digunakan.

Kehilangan ini menyisakan kekecewaan, sekaligus menimbulkan kebingungan di kalangan pihak sekolah yang kini harus memikirkan solusi agar ANBK tetap bisa berjalan sesuai jadwal.

Menurut salah seorang guru di SDN 1 Cibodas, Ana Supriatna, laptop tersebut sempat dicek kondisinya sebelum hilang. Namun, ketika akan digunakan untuk latihan pada Sabtu (28/9/2024), laptop-laptop yang tersimpan di lemari sudah tidak ada.

"Laptop terakhir kali dilihat Kamis (26/9), namun ketika dicek Sabtu untuk persiapan latihan, semuanya sudah hilang dari lemari. Padahal laptop ini sangat dibutuhkan untuk ANBK," jelas Ana, Jumat (11/10/2024).