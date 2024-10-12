Polisi Serukan Masyarakat Tak Terpecah Belah saat Pilkada 2024, Beda Pilihan Hal BIasa

PEKANBARU - Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi aman dan damai saat Pilkada 2024. Dia berharap pemilihan Gubernur Riau-Wakil Gubernur Riau dan pemilihan Bupati Rohul-Wakil Bupati Rohul bisa berjalan dengan lancar sampai penetapan pemenang.

Hal itu disampaikan Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono di selah acara memperingati Hari Jadi Kabupaten Rokan Hulu yang ke-25 di halaman Kantor Bupati Rohul, Sabtu (12/10/2024). Dia berharap nantinya pendukung maupun simpatisan calon bisa menghormati pilihan satu sama lain.

“Saya mengajak mari kita ciptakan situasi Pilkada Kabupaten Rohul ini benar-benar aman dan damai, walaupun kita berbeda pilihan namun kita harus tetap datu dan menjaga hubungan silaturahmi,” kata Kapolres Rohul Budi Setiyono.

Selain itu dia berharap agar semua pihak juga menghindari berita provakati yang bisa memcah belah persatuan di tengah masyarakat.

“Kita harus tetap bersatu dan menjaga hubungan silaturahmi yang kuat dan jangan terpecah belah serta menolak money politik jugahindari berita hoaks," ucapnya.

Hadir dalam upacara HUT Rohul Forkopimda, Bupati Rohul Sukiman, Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki, para camat kades tokoh agama tokoh masyarakat dan warga.

(Qur'anul Hidayat)