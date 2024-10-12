Kebakaran Speedboat Tewaskan Cagub Malut Benny Laos, 10 Korban Lain Masih Dirawat

JAKARTA - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Ternate, Fathur Rahman menyatakan masih ada 10 korban kebakaran speedboat di Maluku Utara (Malut) yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sepuluh orang tersebut merupakan bagian dari penumpang speedboat terbakar di Pelabuhan Regional Bobong yang menewaskan Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos.

"10 orang (masih di rawat di RS)," kata Fathur, Sabtu (12/10/2024).

Berdasarkan update laporan yang diterima MNC Portal, 10 orang yang masih menjalani perawatan di RS atas nama, Sherly Tjoanda, Hendrata Thes, Amir, Ajam, dan Irsan. Kemudian, Sance, Dian Jurak, Faisal, Susianto, dan Mariana Meskopa.

Masih dalam laporan yang sama, disebutkan juga pada pukul 20.30 WIT, proses evakuasi telah dihentikan.

"Posisi bangkai kapal sudah ditarik dibibir pantai dan dipastikan tidak ada korban di dalam speedboat," tulis laporan tersebut.

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate mengungkapkan kronologi terbakarnya kapal speedboat yang ditumpangi rombongan Paslon Gubernur dan Wagub Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe.

Kapal tersebut terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara pada sore hari ini Sabtu (12/10/2024).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman menjelaskan kronologi kecelakaan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14.05 WIT terjadi ledakan pada kapal speedboat yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Benny Laos-Sabrin Dehe.