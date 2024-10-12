Daftar Nama 34 Penumpang Kebakaran Speedboat Tewaskan Cagub Malut Benny Laos

JAKARTA - Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Benny Laos meninggal dunia akibat kebakaran kapal speedboat Bella 72 yang ditumpanginya usai melaksanakan kampanye. Adapun penumpang kapal yang merupakan rombongan Benny Laos berjumlah 28 orang. Sedangkan awak kapal berjumlah 6 orang.

Kecelakaan itu mengakibatkan Benny Laos dan 5 orang lainnya meninggal dunia. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak RSUD Bobong, Dr. Virginia, Benny Laos dinyatakan meninggal dunia pukul 17.20 Wit.

“Pihak RSUD sudah melakukan segala upaya namun korban tetap tidak sadarkan diri (koma) dan RJ selama kurang lebih 2 jam dan dinyatakan meninggal dunia,” ucap Totok, Sabtu (12/10/2024).

Adapun identitas korban meninggal adalah Benny Laos, Ester Tantri, Muhdin A. Wahid, Nasrun, Mahsudin Ode Muisi, dan Hamdani Buamonabot.

Berikut 28 nama penumpang rombongan Benny Laos:

1. Benny Laos (Cagu)

2. Hendrata Thes (Cabup Kep Sula)

3. Sherly Djoanda Laos (

4. Ester Tantri (Anggota DPRD Prov)

5. Muhdin A. Wahid (Anggota DPRD Prov)

6. Nasrun, S, Pd (tim)

7. Mahsudin Ode Muisi

8. Hamdani Buamonabot (Adc Cabup Kep Sula)9. Sarkah (Jurkam)

10. Alimin (Jurkam)

11. Nurjana (Tim)

12. Jamil Ibrahim (Adc Cagub Gub)

13. Sukarno (Adc Cagub)

14 Kamal (Adc Cagub)

15. Rivai (Adc Cabup Sula)

16. Nursita (Sespri)

17. Iren ((Media)

18. Amir (Media)

19. Eno (Media)

20. Susi

21. Adjam (Media)

22. Nursam (Pembantu)

23. Ikbal (Media)

24. Ican (Media)

25. Sance (Media)

26. Dian

27. Vega

28. Fadli (Adc)

Sementara itu motoris speedboad berjumlah 6 orang:

29. Rahmat Sudarsono (kep)

30. Sudarwis Sudarsono

31. Adi

32. Ifan

33. Irawan

34. Robi