Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Daftar Nama 34 Penumpang Kebakaran Speedboat Tewaskan Cagub Malut Benny Laos

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |19:15 WIB
Daftar Nama 34 Penumpang Kebakaran <i>Speedboat</i> Tewaskan Cagub Malut Benny Laos
Kebakaran speedboat tewaskan Benny Laos. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Benny Laos meninggal dunia akibat kebakaran kapal speedboat Bella 72 yang ditumpanginya usai melaksanakan kampanye. Adapun penumpang kapal yang merupakan rombongan Benny Laos berjumlah 28 orang. Sedangkan awak kapal berjumlah 6 orang.

Kecelakaan itu mengakibatkan Benny Laos dan 5 orang lainnya meninggal dunia. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak RSUD Bobong, Dr. Virginia, Benny Laos dinyatakan meninggal dunia pukul 17.20 Wit.

“Pihak RSUD sudah melakukan segala upaya namun korban tetap tidak sadarkan diri (koma) dan RJ selama kurang lebih 2 jam dan dinyatakan meninggal dunia,” ucap Totok, Sabtu (12/10/2024).

Adapun identitas korban meninggal adalah Benny Laos, Ester Tantri, Muhdin A. Wahid, Nasrun, Mahsudin Ode Muisi, dan Hamdani Buamonabot.

Berikut 28 nama penumpang rombongan Benny Laos:

1. Benny Laos (Cagu)

2. Hendrata Thes (Cabup Kep Sula)

3. Sherly Djoanda Laos (

4. Ester Tantri (Anggota DPRD Prov)

5. Muhdin A. Wahid (Anggota DPRD Prov)

6. Nasrun, S, Pd (tim)

7. Mahsudin Ode Muisi

8. Hamdani Buamonabot (Adc Cabup Kep Sula)9.  Sarkah (Jurkam)

10. Alimin (Jurkam)

11. Nurjana (Tim)

12. Jamil Ibrahim (Adc Cagub Gub)

13. Sukarno (Adc Cagub)

14  Kamal (Adc Cagub)

15. Rivai (Adc Cabup Sula)

16. Nursita (Sespri)

17. Iren ((Media)

18. Amir (Media)

19. Eno (Media)

20. Susi

21. Adjam (Media)

22. Nursam (Pembantu)

23. Ikbal (Media)

24. Ican (Media)

25. Sance (Media)

26. Dian

27. Vega

28. Fadli (Adc)

Sementara itu motoris speedboad berjumlah 6 orang:

29. Rahmat Sudarsono (kep)

30. Sudarwis Sudarsono

31. Adi

32. Ifan

33. Irawan

34. Robi

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176322//kebakaran_di_pancoran-gAaQ_large.jpg
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Pengadegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176291//rumah_di_pancoran_terbakar-1USf_large.jpg
Rumah Tinggal di Pengadegan Pancoran Terbakar, Lansia 70 Tahun Diduga Terjebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement