Sebelum Meninggal, Cagub Malut Benny Laos Sempat Koma 2 Jam Usai Kebakaran Speedboat

JAKARTA - Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Benny Laos meninggal dunia akibat kebakaran kapal speedboat yang ditumpanginya usai melaksanakan kampanye. Benny sempat mengalami koma selama dua jam usai kebakaran.

Kapolres Pulau Taliabu AKBP Totok Handoyo mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak RSUD Bobong, Dr. Virginia, Benny Laos dinyatakan meninggal dunia pukul 17.20 Wit.

“Pihak RSUD sudah melakukan segala upaya namun korban tetap tidak sadarkan diri (koma) dan RJ selama kurang lebih 2 jam dan dinyatakan meninggal dunia,” ucap Totok, Sabtu (12/10/2024).

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate mengungkapkan kronologi terbakarnya kapal speedboat yang ditumpangi rombongan Paslon Gubernur dan Wagub Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe.

Kapal tersebut terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara pada sore hari ini Sabtu (12/10/2024).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman menjelaskan kronologi kecelakaan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14.05 WIT terjadi ledakan pada kapal speedboat yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Benny Laos-Sabrin Dehe.

"Terjadi ledakan yang berasal dari Speedboat Bella 72 yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Gub dan Wagub Maluku Utara No urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe bersama tim saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu yang mengakibatkan terjadi kebakaran di seluruh body speedboat," kata Fathur dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).