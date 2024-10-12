Kronologi Kebakaran Speedboat Ditumpangi Cagub-Cawagub Malut Benny Laos-Sabrin Tewaskan 5 Orang

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate mengungkapkan kronologi kebakaran kapal speedboat yang ditumpangi rombongan Paslon Gubernur dan Wagub Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe.

Kapal tersebut terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara pada sore hari ini Sabtu (12/10/2024).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman menjelaskan kronologi kecelakaan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14.05 WIT terjadi ledakan pada kapal speedboat yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Benny Laos-Sabrin Dehe.

"Terjadi ledakan yang berasal dari Speedboat Bella 72 yang ditumpangi oleh rombongan Paslon Gub dan Wagub Maluku Utara No urut 4 Benny Laos-Sabrin Dehe bersama tim saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu yang mengakibatkan terjadi kebakaran di seluruh body speedboat," kata Fathur dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

Fathur mengatakan bahwa seluruh penumpang sudah berada di dalam kapal saat kebakaran terjadi. Kebakaran terjadi saat pengisian BBM.

"Sebelum terjadi ledakan, seluruh POB berada di dalam speedboat, sementara speedboat tersebut melakukan pengisian BBM terjadilah ledakan disertai kobaran api," ungkapnya.

Lima orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Korban meninggal saat ini masih berad di Rumah Sakit Bobong.

(Qur'anul Hidayat)