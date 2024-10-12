Speed Boat Terbakar Usai Kampanye, Cagub Malut Beny Laos dan Istri Terluka

TALIABU - Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beny Laos dan istri terluka usai speed boat miliknya terbakar di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Dalam speed boat tersebut, Beny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 40 orang sedang berada di dalam yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong.

Informasi yang dihimpun MNC Media, speed boat mewah itu miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam serta kobaran api yang besar.

Kobaran api tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang di dalam speedboat termasuk Benny laos dan istrinya, serta calon bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes serta anggota DPRD Malut Esther Thanti panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai yang dikerumuni warga dan petugas.