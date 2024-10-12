Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Speed Boat Terbakar Usai Kampanye, Cagub Malut Beny Laos dan Istri Terluka

Ismail Sangaji , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |14:49 WIB
Speed Boat Terbakar Usai Kampanye, Cagub Malut Beny Laos dan Istri Terluka
Cagub Malut Beny Laos terluka usai speed boat miliknya terbakar (foto: Okezone)
A
A
A

TALIABU - Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beny Laos dan istri terluka usai speed boat miliknya terbakar di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Dalam speed boat tersebut, Beny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 40 orang sedang berada di dalam yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong.

Informasi yang dihimpun MNC Media, speed boat mewah itu miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam serta kobaran api yang besar.

Kobaran api tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang di dalam speedboat termasuk Benny laos dan istrinya, serta calon bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes serta anggota DPRD Malut Esther Thanti panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai yang dikerumuni warga dan petugas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163252//kapal-i3Lp_large.jpg
5 Kapal Nelayan di Muara Baru, Penjaringan Hangus Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163216//kapal-Zejk_large.jpg
Kapal di Penjaringan Jakarta Utara Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157120//menhub-yPlM_large.png
Menhub Minta KNKT Investigasi Penyebab Kebakaran KM Barcelona 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156834//kapal-hbQa_large.png
Kemenhub: Seluruh Penumpang Korban Kebakaran KM Barcelona Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/18/3146097//mv_wan_hai_terbakar_di_laut_arab_lepas_pantai_india-9evD_large.jpg
Kapal Kargo Singapura Terbakar di Laut Arab, WNI dan Tiga ABK Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/340/3141411//kapal-Fp9B_large.jpg
Breaking News! Kapal Bupati Mentawai Terbakar Hebat di Pelabuhan Bungus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement