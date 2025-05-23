Breaking News! Kapal Bupati Mentawai Terbakar Hebat di Pelabuhan Bungus

PADANG – Kapal cepat milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nama lambung Rimata, yang biasa digunakan sebagai transportasi dinas oleh Bupati Mentawai Rinto Wardana, terbakar pada Jumat (23/5/2025) sore.

Kapal tersebut tengah bersandar di Pelabuhan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, saat api mulai melalap bagian lambung kapal.

Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kawasan pelabuhan dan menarik perhatian warga sekitar.

Sejumlah video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api yang cukup besar dari arah kapal, yang diketahui memang rutin digunakan pejabat tinggi Mentawai untuk keperluan dinas antarpulau.

Wakil Bupati Mentawai, Jakop Saguruk, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan penyebab kebakaran.

“Kami masih mencari informasi pasti mengenai kronologinya. Yang jelas, itu memang kapal milik Pemkab Mentawai dan biasa dipakai untuk keperluan dinas, termasuk oleh Bupati,” kata Jakop.

Hingga pukul 16.31 WIB, proses pemadaman masih berlangsung. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah mengerahkan satu unit mobil pemadam ke lokasi. Api sempat menjalar dan menyebabkan satu unit kapal bagan yang sedang bersandar berdekatan turut terbakar.

Petugas masih berupaya mendinginkan titik api dan mencegah penyebaran ke kapal-kapal lain yang tengah bersandar di pelabuhan tersebut.