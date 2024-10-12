Daftar Lengkap Korban Tewas dan Selamat Kecelakaan Speedboat di Malut, Cagub Benny Laos Salah Satunya

JAKARTA - Calon Gubenur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia setelah kapal Speedboat yang ditumpangi oleh rombongan meledak di Pelabuhan Regional Bobong, pada Sabtu (12/10) sore.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman menyampaikan data terbaru bahwa korban meninggal akibat ledakan speedboat tersebut sebanyak 6 orang dan 27 orang diinfokan selamat.

"Meninggal dunia 6 orang," kata Fathur dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

Fathur mengatakan bahwa sekitar pukul 20.30 WIT, proses evakuasi telah dihentikan.

"Posisi Bangkai kapal sudah ditarik dibibir pantai dan dipastikan tidak ada korban didalam Speedboat," kata Fathur.

Berikut data korban meninggal :

1. Benny Laos (Calon Gubernur Maluku Utara);

2. Ester Tantry (Anggota DPRD Prov. Maluku Utara);

3. Bripka Hamdani Boamona Bot( Anggota POLRI Pengawal Pribadi Hendrata Thes);

4. Mubin A. Wahid (Ketua DPW Partai PPP Prov. Maluku Utara);

5. Nasrun, S.Pd (PNS Pemkab Kepulauan Sula);

6. Mahsudin Ode Muisi.

Data Korban Selamat :

1. Sherly Tjoanda (Perawatan RS)

2. Hendrata Thes (Perawatan RS)

3. Amir (Perawatan RS)

4. Ajam (Perawatan RS)

5. Irsan (Perawatan RS)

6. Sance (Perawatan RS)

7. Dian Jurak (Perawatan RS)

8. Faisal (Perawatan RS)

9. Susianto (Perawatan RS)

10. Mariana Meskopa (Perawatan RS)

11. Sarkah (Jurkam);

12. Alimin (Jurkam);

13. Nurdian (Tim);

14. Robi (ABK);

15. Amat (Kep / ABK);

16. Wawan (ABK);

17. Siwa (ABK);

18. Jomil Ibrahim (Ajudan);

19. Karno (Ajudan);

20. Kamal (Ajudan);

21. Nursita (Sespri);

22. Iren (Media);

23. Eno (Media);

24. Nursan (Pembantu);

25. Ikbal (Media);

26. Vega;

27. Fadli.

(Khafid Mardiyansyah)