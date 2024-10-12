Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

6 Nama Korban Tewas Kecelakaan Speedboat, Cagub Malut Benny Laos Salah Satunya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |19:32 WIB
6 Nama Korban Tewas Kecelakaan Speedboat, Cagub Malut Benny Laos Salah Satunya
Speedboat yang ditumpangi Benny Laos kebakaran
JAKARTA - RSUD Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara merilis nama-nama korban kecelakaan Speedboat yang ditumpangi rombongan Paslon Gub dan Wagub Maluku Utara No urut 4 Benny Laos - Sabrin Dehe.

Berikut Daftar Nama Korban Tewas:

1. Benny Laos (Cagub Maluku Utara)
2. Ester Tantri (Anggota DPRD Maluku Utara)
3. Mudin A Wahid (Anggota DPRD Maluku Utara)
4. Nasrun (Tim Sukses)
5. Mahsudin Ode Muisi (Tim Sukses)
6. Hamdani Buamona Bot (Ajudan Cabup Kepulauan Sula)

Diketahui, Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Benny Laos meninggal dunia akibat kebakaran kapal speedboat yang ditumpanginya usai melaksanakan kampanye. Kabar itu sudah dibenarkan oleh pihak kepolisian di Ternate.

Speedboat Bella 72 yang ditumpangi Benny Laos usai melaksanakan kampanye pun terbakar. Adapun penumpang kapal yang merupakan rombongan Benny Laos berjumlah 28 orang. Sedangkan awak kapal berjumlah 6 orang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
