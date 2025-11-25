Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Serempet Pesepeda, Pengemudi Fortuner Tewas dalam Kecelakaan di Kembangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:02 WIB
Usai Serempet Pesepeda, Pengemudi Fortuner Tewas dalam Kecelakaan di Kembangan
Kecelakaan Lalu Lintas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Senin 24 November 2025. Peristiwa tersebut menewaskan seorang pengemudi mobil.

Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menjelaskan kecelakaan bermula saat Toyota Fortuner bernomor polisi B-2612-BJC yang dikemudikan JDS melaju dari arah timur menuju barat. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menyerempet sepeda yang dikendarai RO.

“Saudara JDS melaju dari arah timur menuju barat, kemudian menyerempet sepeda yang dikendarai saudara RO,” ujar Joko kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Setelah menyerempet sepeda, Fortuner tersebut tetap melaju hingga akhirnya menabrak kendaraan boks Hino yang tengah parkir.

“Pengemudi tetap melaju dan menabrak kendaraan boks Hino yang sedang parkir,” tambah Joko.

 

