HOME NEWS SUMUT

Tokoh Muda Sumut: Bobby Nasution Peduli Terhadap Seni dan Budaya

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:53 WIB
Tokoh Muda Sumut: Bobby Nasution Peduli Terhadap Seni dan Budaya
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution
A
A
A

SUMUT – Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, kembali mendapat dukungan jelang Pilkada Sumatera Utara 2024.  Adalah Tokoh muda Sumut, Swangro Lumbanbatu yang mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Swangro Lumbanbatu memutuskan untuk mendukung pasangan Bobby Nasution dan Surya, karena dinilainya sebagai pasangan yang peduli terhadap talenta seni paduan suara di Sumatera Utara. 

“Sebagai pemimpin muda yang inovatif dan progresif, Bobby Nasution sangat tepat untuk memimpin Sumatera Utara, dengan fokus pada pengembangan bakat masyarakat, termasuk di bidang seni,” ujarnya, Sabtu (12/10/2024).

"Kami berkomitmen untuk kampanye damai, dan melalui festival ini, kami bisa dekat dengan masyarakat lewat cara yang menyenangka-bernyanyi dan bergembira bersama,"sambungnya.

Sumatera Utara kata dia dikenal dengan keunikan masyarakatnya yang gemar bernyanyi. Suara vokal yang khas menjadikan setiap kegiatan di tengah masyarakat identik dengan musik dan paduan suara.

Oleh karena itu, dalam rangka menyambut Pilkada Sumut, diadakan Festival Paduan Suara untuk memperebutkan Piala Bobby-Surya #SUMUT1.

“Acara ini bertujuan untuk menampilkan dan mencari talenta seni tarik suara dari berbagai wilayah Sumatera Utara,” ucapnya.

Ketua Panitia, Swangro Lumbanbatu, yang juga bagian dari Relawan Lentera Kasih (Relasi) Bobby-Surya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mengetahui bakat-bakat tersembunyi dalam bidang seni suara.

 

Halaman:
1 2
      

