Daftar Pilgub, Bobby Nasution: Untuk Seluruh Masyarakat Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |13:19 WIB
Daftar Pilgub, Bobby Nasution: Untuk Seluruh Masyarakat Sumut
Bobby Nasution dan Surya daftar Pilgub Sumut (Foto: Wahyudi Aulia Siregar/Okezone)
MEDAN - Pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) ke Komisi Pemilihan Umum Sumut, Rabu 28 Agustus 2024. Bobby menegaskan, bahwa mereka mendaftar bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat.

"Kami, saya bersama Pak Surya dan partai politik pendukung kami hari ini untuk mendaftar. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby sebelum berangkat ke Kantor KPU Sumut. 

Bobby-Surya mendaftar diiringi konvoi motor listrik dari Rumah Pemenangan Bobby-Surya di Jalan Balai Kota yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Iring-iringan ini sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Balai Kota dan Jalan Perintis Kemerdekaan. 

Para pengurus partai politik pendukung pasangan Bobby-Surya turut serta dalam konvoi. Hadir pula ratusan pendukung pasangan Bobby-Surya dari partai politik maupun relawan. 

Istri Bobby, Kahiyang Ayu dan istri Surya, Titiek Sugiarti Surya juga terlihat hadir. Mereka dibonceng langsung oleh pasangannya masing-masing. 

