Perindo Antar Bobby-Surya Daftar ke KPU: Kita Dukung Penuh

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan dukungan penuh pada pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Donna Yulietta Siagian, saat mengantarkan pasangan Bobby-Surya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatra Utara, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Rabu (28/8/2024).

"Iya tentunya kita mendukung penuh pencalonan pasangan Bobby-Surya. Bukan hanya untuk mendaftar hari ini, tapi juga untuk menjadi pemenang di Pilgub Sumut 2024," kata Donna.

Donna pun menyebut untuk pemenangan pasangan Bobby-Surya, DPW Partai Perindo telah meminta seluruh pengurus Partai Perindo di Kabupaten/Kota untuk all out mendukung dan memenangkan pasangan Bobby-Surya.

"Kita akan pastikan mesin Partai Perindo bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Bobby-Surya," ujarnya.

Selain pasangan Bobby-Surya, Partai Perindo juga telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung 24 pasangan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatera Utara.

Dari 24 pasangan itu, tiga pasang di antaranya merupakan kader sendiri. Yakni untuk pasangan Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan untuk Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pasangan Oloan Nababan-Yunita Rebeka Marbun di Kabupaten Humbang Hasundutan serta pasangan Fery Sahputra Simatupang-Syahdian Purba Siboro di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.