Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Antar Bobby-Surya Daftar ke KPU: Kita Dukung Penuh

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:46 WIB
Perindo Antar Bobby-Surya Daftar ke KPU: Kita Dukung Penuh
Perindo dukung penuh pasangan Bobby dan Surya pada Pilgub Sumut (Foto : MNC Media)
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan dukungan penuh pada pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Donna Yulietta Siagian, saat mengantarkan pasangan Bobby-Surya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatra Utara, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Rabu (28/8/2024).

"Iya tentunya kita mendukung penuh pencalonan pasangan Bobby-Surya. Bukan hanya untuk mendaftar hari ini, tapi juga untuk menjadi pemenang di Pilgub Sumut 2024," kata Donna.

Donna pun menyebut untuk pemenangan pasangan Bobby-Surya, DPW Partai Perindo telah meminta seluruh pengurus Partai Perindo di Kabupaten/Kota untuk all out mendukung dan memenangkan pasangan Bobby-Surya.

"Kita akan pastikan mesin Partai Perindo bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Bobby-Surya," ujarnya.

Selain pasangan Bobby-Surya, Partai Perindo juga telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung 24 pasangan  bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatera Utara.

Dari 24 pasangan itu, tiga pasang di antaranya merupakan kader sendiri. Yakni untuk pasangan Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan untuk Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pasangan Oloan Nababan-Yunita Rebeka Marbun di Kabupaten Humbang Hasundutan serta pasangan Fery Sahputra Simatupang-Syahdian Purba Siboro di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement