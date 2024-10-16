Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Asyik Main Gaple di Warung, Empat Siswa Diciduk Petugas Satpol PP

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |03:05 WIB
Asyik Main Gaple di Warung, Empat Siswa Diciduk Petugas Satpol PP
Pelajar terciduk saat nongkrong di warung (foto: Okezone/Rus Akbar)
PADANG - Empat orang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) kaget saat Satpol PP Kota Padang, mendatangi mereka yang sedang asik main domino atau gaple di warung di Kawasan Jalan Gang Guci, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Selasa (15/10/24).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Chandra Eka putra mengatakan, penertiban ini berawal dari laporan warga sekitar yang sudah merasa resah dengan adanya para pelajar berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung dan ada juga yang bermain domino saat proses belajar sedang berlangsung.

"Ada empat orang pelajar SMP yang kita tertibkan serta satu shet kartu domino di warung tersebut, selain itu dua orang lainnya kabur," katanya.

Ke empat orang pelajar tersebut, diserahkan petugas ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pol PP Padang untuk di data dan dimintai keterangannya lebih lanjut.

 

