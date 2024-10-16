Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gerindra Dukung Penuh Kolaborasi Program Pendidikan Ahmad Ali-AKA dengan Prabowo

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:28 WIB
Gerindra Dukung Penuh Kolaborasi Program Pendidikan Ahmad Ali-AKA dengan Prabowo
Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii (foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i mendukung penuh program perlengkapan sekolah gratis hingga pemerataan sarana, dan fasilitas pendidikan yang digaungkan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Karim Aljufri (AKA).

Ia pun mengapresiasi positif dan siap mendukung gagasan AKA bersama Calon Gubernur Sulteng Ahmad Ali, yang akan berkolaborasi dengan 8 program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Luar biasa (program kolaborasi program pendidikan Sulteng dan Pusat), dan saya mau bergabung pun karena saya yakin dengan program beliau (Prabowo)," kata pria yang akrab Romo Syafii dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Calon Menteri di pemerintahan Prabowo Subianto ini sempat menyampaikan pesan Prabowo bahwa tidak ada gunanya pembangunan kalau sektor pendidikan tidak benar-benar dapat perhatian khusus.

"Maka beliau (Prabowo) menginginkan pembangunan infrastruktur ini baru berhasil bila didukung oleh pembangunan SDM yang sangat baik. Karena itu tadi pak Prabowo minta kepada teman-teman yang di situ untuk bekerja dengan baik menyiapkan sektor pendidikan," kata Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) itu.

Sebelumnya, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Karim Aljufri (AKA) menyakini kolaborasi kebijakan makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis yang diusung dirinya dan cagub Ahmad Ali, akan memajukan kualitas mutu pendidikan Sulteng.

“Sekolah gratis 12 tahun sudah berjalan, lalu Pak Prabowo datang dengan program makan bergizi gratis dan kami siapkan perlengkapan sekolah gratis, ini satu kesatuan yang ideal menuju terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas di Sulteng,” ujar AKA yang juga Koordinator Regional Gerindra Sulawesi itu.

 

      
