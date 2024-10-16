Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tolong! Jembatan Bekas Dermaga Terputus, 71 Nelayan Terjebak di Tengah Laut 

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:35 WIB
Tolong! Jembatan Bekas Dermaga Terputus, 71 Nelayan Terjebak di Tengah Laut 
Jembatan Bekas Dermaga Terputus di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 71 nelayan di Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, terjebak di bekas dermaga SBP setelah jembatan penghubung dermaga terputus akibat dihantam ombak besar, Rabu (16/10/2024). 

Dermaga yang berjarak sekitar satu kilometer dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat setempat menyambungnya dengan bambu.

Gelombang tinggi yang menerjang perairan selatan Sukabumi menghancurkan sambungan bambu tersebut, sehingga para nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tidak dapat kembali ke daratan. Ombak setinggi 3 hingga 5 meter membuat upaya penyelamatan sulit dilakukan.

Kasat Polairud Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, menjelaskan bahwa para nelayan terjebak di bagian tengah dermaga yang masih tersisa. 

"Dermaga tersebut terputus di tengah. Dulunya, jembatan beton ini patah, dan nelayan menyambungnya dengan bambu untuk bisa melanjutkan aktivitas menangkap ikan. Namun, pagi ini, ombak besar menghantam dan memutuskan jembatan bambu itu," jelas AKP Tenda.

 

