Blusukan ke Cempaka Baru Kemayoran, Ridwan Kamil Diserbu Ibu-Ibu

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, blusukan ke Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024) pagi WIB. Dia pun diserbu ratusan ibu-ibu.

Dari pantauan di lokasi, Ridwan Kamil datang tanpa ditemani oleh pasangannya, Suswono. Dia mendatangi RW 08 Kelurahan Cempaka Baru.

Ridwan Kamil mengikuti senam pagi di sana. Acara tersebut diikuti juga oleh warga sekitar. Mereka sangat bersemangat melakukan gerakan-gerakan senam yang diiringi lagu bertemakan Rido alias Ridwan Kamil-Suswono.

Mereka menyambut kedatangan Ridwan Kamil dengan sangat antusias. Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun tak kalah antusias untuk berinteraksi langsung dengan warga yang datang.

Ridwan Kamil membuka interaksinya dengan warga dengan beberapa pantun. Warga menyambutnya dengan teriakan khas 'cakep!'

"Daun salam, daun talas. Makan kentang, makan nanas. Yang jawab salam dengan keras, Insya Allah hutangnya lunas," kata Ridwan Kamil.

Selepas itu, Ridwan Kamil mengungkapkan beberapa janjinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti. Salah satunya adalah penambahan dana untuk program posyandu dan dasawisma.