Satgas Kamseltibcarlantas Pastikan Lalin Aman saat Pelantikan Presiden

JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Satuan Tugas (Satgas) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) OMP Lancang Kuning 2024, meningkatkan kegiatan patroli dan pengaturan rute lalu lintas.

Hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Riau Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat melalui Wadir Lantas AKBP Nurhadi Ismanto menyatakan, bahwa kegiatan patroli ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi Riau.

"Kami terus memonitor situasi di lapangan untuk pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas tetap lancar, terutama ditempat-tempat keramaian di sekitar pusat perbelanjaan yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya," kata Wadir Lantas AKBP Nurhadi, Minggu (20/10/2024).

Giat ini dilakukan untuk mencegah potensi kemacetan di jalan raya, dikarenakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang bersamaan dengan tanggal merah hari minggu 20 oktober 2024 sehingga bersamaan dengan meningkatnya kegiatan masyarakat bersama keluarga di hari week end.

Hasil pantauan dilapangan ,pada hari minggu siang ini dikota pekanbaru mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas terutama ditempat tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan.