Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Voxpol: Elektabilitas Mahyeldi-Vasco Unggul di Pilkada Sumbar

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:28 WIB
Survei Voxpol: Elektabilitas Mahyeldi-Vasco Unggul di Pilkada Sumbar
Ilustrasi Pilkada 2024 (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting merilis hasil survei peta kekuatan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat di Pilkada 2024. Dari pasangan calon yang akan berkontestasi, Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy unggul.

CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, dalam pertanyaan terbuka, elektabilitas Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy unggul mencapai 66,9%. Elektabilitasnya jauh meninggalkan pasangan calon nomor 2, Epyardi Asda–Ekos Albar dengan elektabilitas 14,9%.

Dalam pertanyaan tertutup simulasi 2 nama, sambung Pangi, Mahyeldi Ansharullah kembali unggul dengan elektabilitas 70,6%. Sementara rivalnya 16,3%. Bukan hanya dari elektabilitas, populeritas Mahyeldi Ansharullah juga berada di peringkat pertama mencapai 88,8%, kemudian Vasco Ruseimy 61,4% di posisi kedua dan Epyardi Asda 51,1% pada posisi ketiga. 

Kemudian, secara personal dengan pertanyaan terbuka, elektabilitas Mahyeldi Ansharullah juga unggul dengan elektabilitas 56,6%. Rivalnya, Epyardi Asda hanya meraih 13%. Begitu juga dengan Vasco Ruseimy elektabilitasnya 56,1% mengalahkan Ekos Albar hanya elektabilitas 12,9%.

Saat simulasi dua nama dengan pertanyaan tertutup, elektabilitas Vasco Ruseimy unggul 63,5%. Ekos Albar jatuh tertinggal dengan elektabilitas 16,6%. 

Pasangan Mahyeldi Ansharullah – Vasco Ruseimy unggul dalam simulasi surat suara calon Gubernur Sumatera Barat dengan elektabilitas 70,3%. Adapun elektabilitas pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar hanya 16,8%.

Saat disurvei, mayoritas masyarakat Sumatera Barat juga didapati menginginkan Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy melanjutkan pembangunan di Tanah Minang.

“Dalam pertanyaan terbuka responden ditanya masih menginginkan Mahyeldi Ansharullah melanjutkan kepemimpinan sebagai Gubernur Sumatera Barat Periode 2024-2029, sebanyak 80,3% menginginkannya, dengan rincian sangat setuju 26,3% dan setuju 54,0%,” ujarnya saat merilis survei preferensi pemilih bertajuk Meneropong Peta Elektoral Terkini Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024 dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024). 

 

Kemudian, sebanyak 74,8% responden menganggap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat layak untuk dilanjutkan. Sedangkan yang menganggap tidak layak untuk dilanjutkan hanya 17,8% responden.

Pengamat politik Universitas Andalas, Aidinil Zetra menambahkan, bahwa mayoritas responden 63,7% merupakan pemilih rasional. Kemudian, disusul pemilih Psikologis 16,3% dan pemilih Sosiologis 14,3%. 

Sebanyak 69,8% mayoritas responden sudah mantap dengan pilihannya, namun 21% responden belum mantap atau masih mungkin berubah pilihannya. Hal ini dipengaruhi Kinerja calon yang tidak memenuhi harapan 34%. Lalu perubahan sikap/kebijakan dari calon yang sebelumnya didukung 18,3%, dan penemuan informasi baru tentang calon atau partai politik 8,3%.

“Meningkatkan kualitas pendidikan (24,4%), Perbaikan Infrastruktur (14,6%), dan Mengatasi masalah kemiskinan (14,1%), merupakan harapan responden kepada calon gubernur Sumatera Barat yang sudah dipilih,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement