Dukung Mahyeldi-Vasco di Pilkada Sumbar, Perindo: Semoga Keberhasilannya Dilanjutkan dan Bisa Meningkat

JAKARTA - Partai Perindo mendukung Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy untuk maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 di Sumatera Barat (Sumbar). Perindo berharap keberhasilan pasangan itu bisa ditingkatkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar. Michael menilai Mahyeldi yang merupakan Gubernur petahana telah menorehkan berbagai prestasi.

“Kita melihat minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga iNews Pemimpin Daerah Awards untuk prestasi-prestasinya, dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dialnjutkan dan ditingkatkan lagi,” kata Michael Sianipar di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (13/8/2024).