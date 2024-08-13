Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ini Alasan Perindo Dukung Mahyeldi-Vasco di Pilgub Sumbar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:18 WIB
Ini Alasan Perindo Dukung Mahyeldi-Vasco di Pilgub Sumbar
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama Cagub Sumbar Mahyeldi Ansharullah (foto: MPI/Aziz)
JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024 mendatang. Salah satu alasan mendukung pasangan itu adalah lantaran sosok Gubernur Mahyeldi yang mempunyai prestasi.

Mahyeldi merupakan Gubernur Petahana Sumatera Barat yang kini masih menjabat. Mahyeldi merupakan politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Buya (Mahyeldi) punya prestasi di Sumatera Barat, prestasi sebagai Gubernur incumbent. Kemarin juga dapat penghargaan dari iNews (Pemimpin Daerah Awards 2024) dan hari ini kita all out (mendukung)," kata Koordinator Teritorial Jawa-Sumatera Partai Perindo, Saddam Wiryosenjoyo, Selasa (13/8/2024).

 

