Dukung Mahyeldi-Vaso di Pilgub Sumbar, Perindo Siapkan Seluruh Kekuatan

JAKARTA - Partai Perindo mendukung Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy untuk maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Barat (Sumbar). Perindo memastikan akan mengerahkan kekuatan untuk turut memenangkan pasangan itu.

"Perindo mendukung, walaupun di sana tidak ada kursi tapi kekuatan politik kita bukan hanya kekuatan kursi, tapi juga kekuatan media," kata Koordinator Teritorial Jawa-Sumatera Partai Perindo, Saddam Wiryosenjoyo saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (13/8/2024).

Saddam juga menegaskan bahwa mesin partai Perindo juga akan dikerahkan untuk mendukung kemenangan Mahyeldi-Vasco. Adapun Ketua DPW Sumatera Barat Partai Perindo pun ditunjuk langsung sebagai tim pemenangan.

"Ketua DPW Sumbar Perindo kita incharge untuk jadikan tim di pemenangan Buya (Mahyeldi)," katanya.