Perindo Dukung Mahyeldi dan Vasco Maju di Pilgub Sumbar

Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo serahkan rekomendasi dukungan terhadap Mahyeldi dan Vasco (foto: MPI/Aziz)

JAKARTA - Partai Perindo resmi memberikan dukungan terhadap Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Surat rekomendasi B1KWK diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Nampak bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, penyerahan berlangsung di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Tampak hadir dalam penyerahan itu serta Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum I Partai Perindo Michael V Sianipar.

"Secara resmi perindo memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur incumbent Sumatera Barat," ujar Angela, Selasa (13/8/2024).