HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Besar-besaran Israel ke Iran, Satu Skuadron Jet Tempur F-16 AS Tiba di Timur Tengah  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |08:09 WIB
Serangan Besar-besaran Israel ke Iran, Satu Skuadron Jet Tempur F-16 AS Tiba di Timur Tengah  
Ilustrasi Jet Tempur F-16/reuters
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat mengerahkan satu skuadron jet tempur F-16 ke Timur Tengah saat meningkatnya serangan Israel terhadap Iran. Komando Pusat AS (Centcom) menyebut, jet tempur F-16 itu didatangkan dari Pangkalan Udara Spangdahlem, Jerman.

“F-16 Angkatan Udara AS dari Skuadron Tempur ke-480 yang berbasis di Pangkalan Udara Spangdahlem, Jerman tiba di wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS,” kata Centcom dalam pernyataan dilansir, Anadolu, Sabtu (26/10/2024).

Namun Centcom tidak merinci peran operasional F-16 yang dimaksudkan namun menekankan misi mereka untuk memperkuat kehadiran AS di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi telah melancarkan “serangan presisi” terhadap Iran yang menyasar sejumlah target militer di negara tersebut. Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di Ibu Kota Teheran dan Kota Karaj, Iran.

“Sebagai tanggapan atas serangan terus menerus selama berbulan-bulan yang dilakukan rezim di Iran terhadap Negara Israel – saat ini Pasukan Pertahanan Israel sedang melakukan serangan tepat terhadap sasaran militer di Iran,” kata Juru Bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pernyataan video singkat.

 

Halaman:
1 2
      
