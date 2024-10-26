Israel Lancarkan Serangan ke Iran, Setidaknya 7 Ledakan Terdengar di Teheran

TEL AVIV – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu, (26/10/2024) mengonfirmasi telah melancarkan “serangan presisi” terhadap Iran yang menyasar sejumlah target militer di negara tersebut. Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di Ibu Kota Teheran dan Kota Karaj, Iran.

“Sebagai tanggapan atas serangan terus menerus selama berbulan-bulan yang dilakukan rezim di Iran terhadap Negara Israel – saat ini Pasukan Pertahanan Israel sedang melakukan serangan tepat terhadap sasaran militer di Iran,” kata Juru Bicara IDF Laksamana Daniel Hagari dalam pernyataan video singkat.

Hagari mengatakan bahwa “kemampuan pertahanan dan ofensif negara Yahudi itu telah dikerahkan sepenuhnya.”

Seorang warga Teheran mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa setidaknya tujuh ledakan terdengar di sekitar ibu kota Iran, yang mengguncang daerah sekitarnya.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari militer dan pemerintah Iran. Pejabat Iran mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki dampak dari serangan tersebut.

(Rahman Asmardika)