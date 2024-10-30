Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Banten Bakal Latih dan Rekrut 400 Ribu Pengangguran di Program Poliran

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:27 WIB
Kapolda Banten Bakal Latih dan Rekrut 400 Ribu Pengangguran di Program Poliran
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto (foto: Okezone/Fariz)
A
A
A

LEBAK - Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto merealisasikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Kabupaten Lebak. Jebolan akademi kepolisian (Akpol) 1994 ini bertekad mencetak petani milenial.

Di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Irjen Suyudi memberikan pemaparan hingga bantuan kepada para petani. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak semangat kaum milenial agar bergerak di sektor pertanian.

"Di dalam kegiatan ini ada 3 aspek yakni kami mencoba merekrut, melatih dan menyalurkan sodara-sodara kita yang sampai saat ini masih belum memiliki pekerjaan yang tetap karena dari jumlah penduduk di wilayah Banten 13 juta, 7 persen diantaranya atau 400 ribu orang ini belum memiliki pekerjaan atau pengangguran," kata Suyudi, Rabu (30/10/2024).

Kata Suyudi, Poliran akan mengarahkan warga ke beberapa sektor seperti industri, ketahanan pangan dan pengolahan sampah. Untuk pertanian sendiri didorong agar muncul petani-petani milenial.

"Kita berharap juga menghasilkan generasi - generasi petani milenial ya, karena dari hasil survei yang dilakukan beberapa waktu ini sektor pertanian ini dianggap sektor yang tersisihkan, terutama untuk kaum muda mereka lebih tertarik kepada sektor - sektor digitalisasi bagaimana perkembangan digital sekarang, industrial," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
