Jelang Pilkada, Pelipatan Surat Suara di Rohul Diawasi Ketat hingga Dipasang Police Line

ROKAN HULU - Dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24), Kapolres Rokan Hulu (Rohul) Riau AKBP Budi Setiyono monitoring terkait dengan kegiatan pelipatan surat suara Pilkada. Pelipatan surat suara dilakukan di Gudang Logistik KPU Rohull.

Pelipatan surat suara yang dilakukan di jalan Lingkar Boter, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah dilakukan oleh petugas sortir. Surat suara adalah untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

"Untuk pengamanan kegiatan pelipatan surat suara ini dilakukan secara maksimal, karena kegiatan ini adalah ujung tombak dari Pilkada Kabupten Rokan Hulu. Jumlah petugas yang melakukan pelipatan 107 orang, " jelas Budi Setiyono, Rabu (30/10/2024).

"Selanjutnya apabila personel pengamanan Gudang mendapat laporan dari petugas pelipatan ataupun kendala juga hambatan pada saat pelipatan, segera lakukan koordinasi dengan Perwira Pengendali (Padal) PAM Gudang dan Pihak KPU Rokan Hulu," sambungnya.

Kemudian tambah Kapolres, terkait dengan pengamanan, jangan bersikap Underestimet dengan situasi d iseputaran Gudang Logistik, terutama pada saat kegiatan pelipatan surat suara sedang berlangsung.

