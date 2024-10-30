Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Suami Bacok Istri dan Pria Selingkuhannya hingga Kritis di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |08:26 WIB
Kronologi Suami Bacok Istri dan Pria Selingkuhannya hingga Kritis di Malang
Istri dan pria selingkuhannya dibacok suami yang memergokinya (Foto : Istimewa)
A
A
A

MALANG - Dugaan perselingkuhan di Malang nyaris berujung maut. Perselingkuhan itu dipergoki oleh suami sah dari korban berinisial N, warga Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan pria lain berinisial S (41) warga Kecamatan Poncokusumo, yang berujung pembacokan.

Kapolsek Poncokusumo AKP Subijanto menuturkan, awalnya korban N (28) istri sah dari terduga pelaku berinisial MU (47) warga Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, berangkat dari rumahnya pada Selasa 29 ktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB dengan naik motor milik suaminya, menuju acara hajatan pernikahan.

"Kemudian, terduga pelaku yang juga suami sah korban mengecek ke lokasi, dan pelaku melihat istrinya berada di sebuah toko yang bertempat di Kecamatan Wajak untuk berbelanja," kata Subijanto, dikonfirmasi pada Rabu dini hari (30/10/2024).

Saat dicek, ia mendapati istrinya ada di toko itu. Tapi sang istri justru tidak kembali ke rumahnya melainkan mengarah ke salah satu homestay atau penginapan di kawasan Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, tidak jauh dari pintu masuk wisata Gunung Bromo.

"Mengetahui istrinya bernama laki-laki lain, pelaku menghubungi anaknya. Selanjutnya menuju ke homestay nomor 1 dengan membawa sajam jenis sabit, dan kunci inggris," tuturnya 

Kemudian, pelaku bersama anaknya memaksa masuk ke dalam penginapan dengan memecah kaca depan. MU yang sudah emosi akhirnya langsung menghujani istri dan pria selingkuhannya dengan sabit dan kunci inggris.

"Terjadi penganiayaan pada kedua korban dengan menggunakan sajam (senjata tajam) jenis sabit, kunci inggris, dan pecahan kaca yang mengakibatkan luka-luka di tubuh korban," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181622//sabrina-njvs_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Alatas, Ternyata Sekolah Kuliner Terbaik di Dunia Le Cordon Bleu Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181530//hamish-cEqt_large.jpg
Isu Perselingkuhan Hamish Daud Makin Panas, Kini Teman Sabrina Alatas Ikut Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181379//sabrina-cxwC_large.jpg
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181381//raisa-ynqK_large.jpg
Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/618/3181200//doa-ErkW_large.jpg
Bacaan Doa agar Suami Tetap Setia dan Tidak Selingkuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement