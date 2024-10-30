Geger Teror Tuyul Menghantui Warga Jember

JEMBER - Warga Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember resah lantaran marak uang milik warga yang hilang hingga mereka menduga dicuri tuyul. Dugaan itu mencuat karena kejadian ini tak hanya di alami satu warga, namun banyak warga terutama yang memiliki warung dan toko.

Bahkan, uang Program Keluarga Harapan (PKHO) yang disimpan warga juga kerap hilang, meski hilangnya hanya sedikit. Rentetan peristiwa itu meresahkan warga.

Salamah, salah seorang warga pada Rabu (30/10/2024) membenarkan teror tuyul di desanya hingga banyak uang warga yang hilang. Hal senada diakui Ningsih, korban yang juga mengaku uang PKH milik warga yang dikelolanya juga kerap hilang dan Ningsih terpaksa harus mengganti.

Meski, hanya hilang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, namun hal ini juga merugikan dirinya.

Sementara itu, Camat Sukorambi, Asrah meminta warga waspada meski teror tuyul ini belum bisa dipertanggungjawabkab kebenarannya. Jika ada atau tidak ada, Asrah meminta warga jika memiliki uang hendaknya disimpan di bank.

Kapolsek Sukorambi AKP Agus Yudi Kurniawan mengimbau warga untuk tidak langsung percaya teror tuyul. Polisi sejauh ini akan meminta warga untuk mencopot banner waspada tuyul tersebut agar tidak meresahkan, apalagi saat ini tahun politik.



(Arief Setyadi )