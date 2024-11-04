Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gempa M4,4 Guncang Gunungkidul Usai Gunung Lewotobi Meletus, Getaran Terasa Sampai Kampung SBY

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |11:18 WIB
Gempa M4,4 Guncang Gunungkidul Usai Gunung Lewotobi Meletus, Getaran Terasa Sampai Kampung SBY
Gempa M4,4 Guncang Gunungkidul
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 Magnitudo mengguncang Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (4/11/2024) pukul 10.26 WIB. Dampak gempa tersebut bahkan terasa sampai Pacitan.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 85 KM Barat Daya Gunungkidul. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 43 KM.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 04-Nov-24 10:26:12 WIB, Lok:8.70 LS, 110.30 BT (Pusat gempa berada di laut 85 km baratdaya Gunung Kidul), Kedlmn:43 Km Dirasakan (MMI) II Bantul, II Kulonprogo, II Pacitan #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Gunungkidul dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Gunung Lewatobi yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami erupsi pada Minggu (3/11) malam pukul 23.57 WITA. Aktivitas vulkanik itu juga menyebabkan sejumlah rumah hancur. Sejumlah warga juga menjadi korban tewas.

(Fahmi Firdaus )

      
