Sultan Tidore Ajak Warga Junjung Tinggi Sportivitas Selama Proses Pilkada 2024

MALUKU - Relawan Pro'Jou Maluku Utara menggelar jalan sehat bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Sultan Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan (HAS). Jalan sehat bersama HAS itu terpusat di Landmark Ternate.

Ribuan masyarakat mengikuti jalan sehat bareng Sultan Tidore Husain Alting Sjah itu dengan penuh bahagia. H. Husain Alting Sjah mengatakan pentingnya pola hidup sehat, tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa.

“Jalan dan senam sehat ini bisa disebut juga sebagai olahraga, atau sport dalam bahasa Inggris. Istilah sportivitas - kejujuran, mengikuti hati nurani, sekaligus mengutamakan keselamatan dan perdamaian, sejatinya merupakan keutamaan dari kegiatan yang dalam bahasa Inggris disebut ‘sport’ ini,” ujar Sultan Tidore, Senin (3/11/2024).

Kegiatan jalan dan senam sehat ini, kata H. Husain Alting Sjah juga menjadi penanda bahwa para relawan dan pendukung Sultan harus bersikap sportif dalam setiap hal, termasuk dalam Pilkada Malut 2024. Sultan Tidore menegaskan, Jika ada yang tidak jujur, dan berpolitik secara transaksional dengan uang sekaligus melanggar aturan, maka laporkan saja kepada sahabat-sahabat kita, pihak Kepolisian.

"Kita sangat percaya, yang benar itu benar, dan yang batil itu batil. Kebenaran akan menang, dan kebatilan akan sirna. Kita jangan main hakim sendiri! Di Maluku Utara ini, kita semua ini bersaudara, apa pun suku dan agamanya. Perdamaian dan persatuan di Maluku Utara itu harga mati!, " tutur Sultan.