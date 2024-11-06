Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Tasikmalaya Berterima Kasih Atas Program Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli

Asep Juhariyono , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:25 WIB
Warga Tasikmalaya Berterima Kasih Atas Program Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli
warga Tasikmalaya
A
A
A

TASIKMALAYA - Sebanyak 13 orang penderita bibir sumbing dan langitan yang berasal dari keluarga kurang mampu di Tasikmalaya, Jawa Barat menjalani operasi gratis di Rumah Sakit TMC. 

Bakti sosial yang diadakan oleh RS TMC bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, pada Rabu (30/10/2024).

Suasana haru dan bahagia terlihat jelas pada keluarga-keluarga pasien. Mereka tak perlu lagi mengeluarkan biaya belasan hingga puluhan juta rupiah yang biasa dibutuhkan untuk operasi bibir sumbing. Kegiatan sosial ini memberikan harapan bagi para orang tua yang kesulitan mengakses operasi bibir sumbing untuk anak-anak mereka. 

Salah satu pasien yang menjalani operasi adalah Gandini, bayi berusia 4 bulan, putra dari pasangan Hani (32) dan Adi Budianto (41), warga Tasikmalaya. 

Hani mengaku sangat bahagia setelah anaknya berhasil dioperasi, dan berharap program ini dapat dilanjutkan agar lebih banyak anak-anak yang bisa mendapatkan bantuan. dia berharap program ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. 

