HOME NEWS SUMSEL

Pilgub Sumsel, Kaesang Minta Warga Pilih Herman Deru - Cik Ujang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |19:19 WIB
PALEMBANG - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membuka lomba Bidar Mini (pacu jalur) bersama calon Gubernur Sumatera Selatan dan Wakilnya Herman Deru-Cik Ujang.

Sebagai pembuka, Kaesang menaiki perahu sambil melepas acara dan mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, dia juga mengajak warga dan simpatisan Herman Deru -Cik Ujang untuk datang ke TPS tanggal 27 November mendatang.

Tak lupa, Kaesang juga mengingatkan untuk mencoblos nomor urut 1 untuk Pilgub Sumatera Selatan. 

"Terima kasih bapak ibu sudah hadir di sini nanti saya cuma minta tolong, sekali lagi nanti tanggal 27 November datang ke TPS nyoblos nomor 1," kata Kaesang.

Pasangan calon Gubernur Herman Deru -Cik Ujang juga turut menyambut warga dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membantu acara Lomba Bidar Mini berlangsung. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
