HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Camat Hingga Sekolah, Kang Emil: Paling Realistis Membangun di Atas Pasar

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |02:01 WIB
Pramono Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Camat Hingga Sekolah, Kang Emil: Paling Realistis Membangun di Atas Pasar
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menilai, konsep hunian di atas pasar paling ideal untuk diterapkan di dunia. Diketahui, Ridwan memiliki program membangun hunian di atas fasilitas publik seperti pasar dan jalan.

Pernyataan itu, sekaligus merespon rencana Cagub DKJ Nomor Urut 3 Pramono Anung yang ingin membangun hunian di atas kantor camat, sekolah hingga puskesmas. Namun, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, tak masalah dengan konsep program Pramono.

"Ya masing-masing punya ide ya masing-masing punya ide ya silakan saja," kata Kang Emil saat ditemui usai hadiri Rakeda Relestat Indinesia (REI) DKI Jakarta 2024 di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Meski begitu, Kang Emil menilai, konsep social housinh paling realistis di dunia itu yakni dibangun di atas pasar.

"Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu, membangun yang namanya ya hunian itu di atas pasar, sudah itu saja," terang Kang Emil.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan rencananya untuk menyiapkan hunian di atas fasilitas publik seperti, kantor kecamatan, sekolah hingga puskesmas. Menurutnya, langkah itu efektif untuk atasi masalah hunian dengan tantangan minimnya lahan di Jakarta.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
