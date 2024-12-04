Geger! Anak TK di Kulonprogo Nyaris Diculik, Pelaku Pura-Pura Tanya Alamat

KULONPROGO - Kasus dugaan penculikan anak menggegerkan warga Bugel Panjatan, Kulonprogo, Rabu (4/12/2024), siang tadi. Seorang anak TK nyaris menjadi korban penculikan yang dilakukan orang tak dikenal (OTK).

“Benar ada laporan, dan kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi.

Kasus dugaan penculikan anak tersbeut jadi viral di media sosial. Lokasi kejadian berada di di Padukuhan Gelaran Kulon, Kalurahan Bugel, Panjatan, sekitar pukul 14.00 WIB. Awalnya, ada dua anak perempuan TK yang bermain di halaman sekolah. Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal bertanya rumah Yunia di dusun tersebut.

Saat korban menjawab, pelaku memegang dan memeluk salah satu anak TK tersebut. Selanjutnya anak itu menangis sehingga membuat temannya berlari ke arah warung dan berteriak. Mendengar teriakan salah satu anak, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor matik ke arah Jalan Daendels.

Pelaku diperkirakan berusia 40 tahun dengan postur tinggi besar. Saat itu memakai jaket hitam dan menggunakan helm hitam.

“Kasus ini masih dalam penyelidikan. Petugas Reskrim dari Polsek Panjatan sudah ke lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi,” kata Novi.

Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Pastikan anak-anak bermain dalam pengawasan oragtua.

(Angkasa Yudhistira)