INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Viral! Emak-Emak di Malang Dijambret dan Dipukuli Usai Beli Bakso di Dekat Rumahnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |03:05 WIB
Viral! Emak-Emak di Malang Dijambret dan Dipukuli Usai Beli Bakso di Dekat Rumahnya
emak-emak dijambret di Malang (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Perempuan di Malang menjadi korban penjambretan. Korban diketahui bernama Nukre, saat berjalan tak jauh darı rumah korban, di Jalan Pulau Sayang, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Aksi penjambretan menimpa emak-emak itu viral di media sosial (medsos) karena terekam kamera CCTV di salah satu rumah warga. Terlihat saat itu korban tengah berjalan sendirian di sekitar rumahnya. Tapi tiba-tiba seorang pria turun darı sebuah sepeda motor lantas merebut barang berharga korban.

Terlihat korban dan pelaku sempat terjadi saling tarik ulur barang berharga itu. Tapi pelaku terus berusaha mengambil perhiasan korban, hingga melakukan pemukulan ke perut korban. Sontak saja korban langsung terjatuh di jalanan, sedangkan pelaku kabur membawa perhiasan yang dimiliki korban dengan membonceng temannya yang sudah menunggu.

Warga sekitar lokasi bernama Novi menuturkan, bila kejadian penjambretan yang viral itu memang berada di lingkungan perumahannya. Korban merupakan tetangga sekitar lingkungannya, dimana kejadian tersebut berlangsung pada Rabu pagi (4/12/2024) kemarin sekitar pukul 10.00 WIB.

"Kalau dari rekaman CCTV korban berjalan seorang diri dengan membawa kantong kresek. Ketika itu terjadi, kondisi di lokasi kejadian dalam keadaan sepi," ucap Novi, ditemui di lokasi pada Kamis (5/12/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
