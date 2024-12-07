Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 4.800 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |06:24 WIB
Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 4.800 Meter
Gunung Dukono Meletus. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara meletus dahsyat pagi ini, Sabtu (7/12/2024), sekira pukul 06.15 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan mencapai 4.800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 06:15 WIT. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 4.800 meter di atas puncak (5.887 m di atas permukaan laut),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Sarjan Roboke dalam keterangan resminya.

Sarjan melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3 km.

 

Halaman:
1 2
      
