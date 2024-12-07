Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,3 Guncang Barito Timur Kalteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |08:29 WIB
Gempa M4,3 Guncang Barito Timur Kalteng
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Gempa kekuatan M4,3 mengguncang Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (7/12/2024), pukul 07.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 10 km Timur Laut Barito Timur Kalteng pada kedalaman 10 Kilometer. BMKG mengingatkan hati-hati terhadap gempa susulan. 

“Gempa Mag:4.3, 07-Dec-2024 07:37:57WIB, Lok:1.93LS, 115.23BT (10 km TimurLaut BARITOTIMUR-KALTENG), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

 

