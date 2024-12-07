BMKG Sebut Gempa M4,8 Guncang Pasaman Barat Berjenis Dangkal

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu (7/12/2024).

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.35° LS ; 99.19° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 12 Km Barat Daya Air Bangis, Sumatra Barat pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Mentawai," ujar Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi dalam keterangan resminya.

Gempa bumi ini dirasakan di daerah Agam,Pariaman, Padang Pariaman dan Padang Panjang dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) . Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Suaidi mematikan hingga pukul 15.08 WIB, hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya gempabumi susulan (aftershock).