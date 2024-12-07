Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Sebut Gempa M4,8 Guncang Pasaman Barat Berjenis Dangkal

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |16:11 WIB
BMKG Sebut Gempa M4,8 Guncang Pasaman Barat Berjenis Dangkal
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu (7/12/2024).

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.35° LS ; 99.19° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 12 Km Barat Daya Air Bangis, Sumatra Barat pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Mentawai," ujar Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi dalam keterangan resminya.

Gempa bumi ini dirasakan di daerah  Agam,Pariaman, Padang Pariaman dan Padang Panjang dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) . Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Suaidi mematikan hingga pukul 15.08 WIB, hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya gempabumi susulan (aftershock).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement