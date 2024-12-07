Gempa M4,8 Guncang Pasaman Barat Sumbar

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu 7 Desember 2024, pukul 14.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di laut.

Sementara itu, pusat gempa berada di 64 km Barat Daya Pasaman Barat pada kedalaman 12 Kilometer. BMKG mengingatkan hati-hati terhadap gempa susulan.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 07-Des-24 14:46:46 WIB, Lok:0.35 LS, 99.19 BT (Pusat gempa berada di laut 64 km barat daya Pasaman Barat), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) II - III Padang Pariaman, II - III Pariaman, II - III Padang Panjang,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Awaludin)