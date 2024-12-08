Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Dua Siswi SMP Baku Pukul di Kelas, Teman-temannya Asyik Nonton

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |10:49 WIB
Viral! Dua Siswi SMP Baku Pukul di Kelas, Teman-temannya Asyik Nonton
Siswi SMP baku pukul di kelas ditonton teman-temannya (Foto : iNews/Istimewa)
A
A
A

GORONTALO - Sebuah video berdurasi 16 detik yang menunjukkan dua siswi sekolah menengah pertama (SMP) baku pukul di dalam kelas viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang siswi yang tidak mengenakan jilbab dan mengenakan celana training olahraga berlari menuju temannya yang sedang berdiri

Perkelahian terjadi ketika salah satu siswi melancarkan tendangan pertama kepada temannya yang mengenakan jilbab. Setelah itu, keduanya saling pukul hingga jatuh ke lantai secara bersamaan.

Dalam video tersebut terlihat arena perkelahian seperti telah dipersiapkan dengan meja dan kursi yang disingkirkan. Yang lebih mengherankan reaksi para siswa lainnya, alih-alih melerai atau menghentikan perkelahian, mereka justru asyik menonton kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan apapun.

Setelah ditelusuri, diketahui video tersebut diambil di salah satu SMP di Kota Gorontalo.

Pihak Dinas Ppendidikan Kota Ggorontalo mengaku sudah mengetahui insiden tersebut dan membenarkan perkelahian itu, terjadi di salah satu SMP di wilayahnya.

"Pada Senin besok Dinas Pendidikan akan meminta tanggapan dari pihak sekolah terkait insiden yang tengah viral itu," ujar Kepala Dinas Pendidikan kota Gorontalo, Lukman Kasim, Minggu (8/12/2024).

Sementara pihak sekolah sendiri masih enggan memberikan tanggapan soal insiden tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Siswi SMP Perkelahian Viral
