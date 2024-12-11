Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KPK Geledah Kantor Dishub Pekanbaru, Kadis Sempat Disebut Terima Rp150 Juta 

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |00:02 WIB
KPK Geledah Kantor Dishub Pekanbaru, Kadis Sempat Disebut Terima Rp150 Juta 
Ilustrasi
A
A
A

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi ((KPK)  Selasa melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Selasa (10/12/2024). Penggeledahan ini terkait kasus korupsi Risnandar Mahiwa yang kini sudah diberhentikan jadi Pj Wali Kota Pekanbaru. 

Penggeledahan di Kantor Kompek Pemkot Pekanbaru dilakukan tim KPK. Penggeledahan juga dilakukan di ruangan Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Pekanbaru. Dalam keterangan KPK sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru yakni Y diduga ikut menerima aliran dana Rp 150 juta. 

Selain melakukan penggeledahan di Kantor Dishub Pekanbaru, penggeledahan yang dilakukan tim anti rasuah dilakukan di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkot Pekanbaru. 

Setelah melakukan penggeledahan, tim KPK membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan dalam koper. Selama dalam penggeledahan, KPK dikawal pihak kepolisian. 

"Hari ini tim KPK melakukan penggeledahan saja, " kata juru bicara KPK Mahesa Mahardhika saat ditanya juga ada ,memboyong' salah satu pejabat Pemkot Pekanbaru. 

Risnandar ditetapkan tersangka dalam kasus pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 6.8 miliar. Risnandar yang baru menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru selama 6 bukan diduga mendapat Rp 2.5 miliar. Selain Risnandar, KPK juga menetapkan Indra  Pomo yang kini sudah diberhentikan dari jabatan Sekda Kota Pekanbaru. Selain itu Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru,  Novin Karmila sebagai tersangka. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190465//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8fw0_large.jpg
Geledah Rumah Dinas Ardito Wijaya, KPK Sita Uang Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190462//eks_wakil_menteri_ketenagakerjaan_immanuel_ebenezer-uMbS_large.jpg
KPK Rampungkan Berkas, Noel Ebenezer Cs Segera Diseret ke Meja Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336//kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335//korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190334//gus_yaqut-Uu8p_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement