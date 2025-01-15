Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:23 WIB
5 Fakta Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol
Detik detik penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol (foto: AP /Ahn Young-joon)
A
A
A

SEOUL - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditangkap pihak berwenang pada Rabu (15/1/2025)
 Ia ditangkap dengan tuduhan pemberontakan terkait status darurat militer.

Berikut 5 fakta penangkapan Yoon Suk Yeol:

1. Yoon Tiba di Kantor Investigasi Korupsi

Yoon meninggalkan tempat persembunyiannya di wilayah Hannam-dong. Ia bersama iring-iringan menuju Kantor Investigasi Korupsi (Corruption Investigation Office/CIO untuk diperiksa terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

2. Hindari Kekerasan

Yoon bersedia untuk diperiksa guna menghindari kekerasan. Hal itu setelah lebih dari 3 ribu polisi mengepung kediamannya untuk melakukan penangkapan.

“Ketika saya melihat mereka masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO – meskipun itu merupakan penyelidikan ilegal – untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

 

