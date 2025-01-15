Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kuasa Hukum Presiden Korsel Yoon Klaim Surat Penahanan Tidak Sah!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:15 WIB
Kuasa Hukum Presiden Korsel Yoon Klaim Surat Penahanan Tidak Sah!
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (foto: Kim Hong-Ji/AP)
A
A
A

SEOUL - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol resmi ditangkap dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks kepresidenan, pada Rabu (15/1/2025) pagi.

Seok Dong-hyeon, seorang pengacara yang bertugas sebagai juru bicara Yoon mengklaim, bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Seoul Barat tidak sah. 

Mereka mengutip undang-undang yang melindungi lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer dari penggeledahan tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab – yaitu Yoon. Surat perintah pengadilan untuk penahanan Yoon berlaku hingga 21 Januari, seperti dilansir dari apnews.

Dilokasi, pendukung dan pengkritik Yoon telah mengadakan protes di dekat kediamannya – satu pihak bersumpah untuk melindunginya, yang lain menyerukan pemenjaraannya – sementara ribuan petugas polisi berjaket kuning memantau dengan cermat situasi tegang tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172660//hyun_bin-Wcw2_large.jpg
Support Istri, Kehadiran Hyun Bin di Premier Film Son Ye Jin Bikin Netizen Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160239//potret_perang_diponegoro_perang_besar_di_jawa_yang_berlangsung_selama_lima_tahun-cbxt_large.png
Mengenal Pangeran Diposono, Pemberontakan Mistik Melawan Kolonialisme di Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/337/3132417//pasukan_kerajaan_mataram_penggal_kepala_inisiator_pemberontakan-TFEH_large.jpg
Pasukan Kerajaan Mataram Penggal Kepala Inisiator Pemberontakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/18/3128199//presiden_korea_selatan_yoon_suk_yeol-R2Gb_large.jpg
Mahkamah Konstitusi Berhentikan Yoon Suk Yeol Sebagai Presiden Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/18/3120827//presiden_korea_selatan_yoon_suk_yeol_dibebaskan_dari_tahanan-pQEO_large.jpg
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dibebaskan dari Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement