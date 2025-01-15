Kuasa Hukum Presiden Korsel Yoon Klaim Surat Penahanan Tidak Sah!

SEOUL - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol resmi ditangkap dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks kepresidenan, pada Rabu (15/1/2025) pagi.

Seok Dong-hyeon, seorang pengacara yang bertugas sebagai juru bicara Yoon mengklaim, bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Seoul Barat tidak sah.

Mereka mengutip undang-undang yang melindungi lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer dari penggeledahan tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab – yaitu Yoon. Surat perintah pengadilan untuk penahanan Yoon berlaku hingga 21 Januari, seperti dilansir dari apnews.

Dilokasi, pendukung dan pengkritik Yoon telah mengadakan protes di dekat kediamannya – satu pihak bersumpah untuk melindunginya, yang lain menyerukan pemenjaraannya – sementara ribuan petugas polisi berjaket kuning memantau dengan cermat situasi tegang tersebut.