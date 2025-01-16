Gempa M5,2 Guncang Lubuklinggau Sumsel, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (16/1/2025), pukul 08.07 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 18 Barat Lubuklinggau pada koordinat 2.14 Lintang Selatan – 102.80 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 219 Km.

“Info Gempa Mag:5.2, 16-Jan-25 08:07:26 WIB, Lok:3.14 LS,102.80 BT (18 km BaratLaut LUBUKLINGGAU-SUMSEL), Kedlmn:219 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)