Gempa M3,5 Guncang Kupang NTT

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (14/1/2025), sekira pukul 19.37 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.76 Lintang Selatan - 124.06 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 14-Jan-2025 19:37:07WIB, Lok:9.76LS, 124.06BT (32 km TimurLaut KAB-KUPANG-NTT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)