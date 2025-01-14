Gempa M3,3 Guncang Bantul DIY

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (14/1/2025) sekira pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.87 Lintang Selatan - 110.16 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 14-Jan-2025 16:00:19WIB, Lok:8.87LS, 110.16BT (109 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

