Gegara Rebutan Penumpang, Agen Bus Tewas Ditusuk Rekannya

PADANG - Nyawa Yandra Saputra (33) tak bisa tertolong setelah dilarikan di rumah sakit Hermina Padang, sekira pukul 16.39 WIB, setelah dadanya ditusuk oleh rekannya berinisial SC (47).

Kasi Humas Polresta Padang, Ipda Yanti Delfina menjelaskan, insiden penusukan itu terjadi pada pada Jumat, (17/1/2025) sekira pukul 16.10 WIB di depan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Air Tawar. Saat itu dua agen bus AKDP Tintin berinisial SC (47) dan Yandra Saputra (39) dari agen bus AKDP Sarah berebut penumpang.

“Pelaku ribut dengan korban karena berebut penumpang yang akan naik bus, menurut keterangan pelaku, korban mengambil calon penumpang pelaku sehingga terjadi cekcok adu mulut dan berujung perkelahian yang mengakibatkan pelaku menusuk dada kiri korban dengan pisau miliknya,” katanya.

Lanjut Yanti, melihat kejadian tersebut, beberapa warga dan satpam kampus UNP membawa ke rumah sakit Hermina Padang di Jalan Khatib Sulaiman sekira pukul 16.24 WIB. “Namun setelah dilakukan tindakan medis sekira jam 16.39 wib korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit,” ucapnya.

Sementara pelaku yang SC yang menusuk korban diamankan satpam kampus Universitas Negeri Padang diserahkan ke piket Reskrim Polsek Padang Utara. “Sekarang pelaku berada di sel tahanan Polsek Padang Utara,” tutupnya.

(Awaludin)