Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wakapolda Sumbar: Pelaku Perusakan Rumah Doa di Padang Bisa Bertambah

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:31 WIB
Wakapolda Sumbar: Pelaku Perusakan Rumah Doa di Padang Bisa Bertambah
Sekelompok warga merusak rumah doa di Kota Padang/Foto: infosumbar
A
A
A

PADANG – Polda Sumbar mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menyatakan para pelaku diamankan setelah identitas mereka teridentifikasi melalui rekaman video yang tersebar luas di media sosial. “Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah, karena proses penyelidikan masih berjalan,” ujar Solihin, Senin (28/7/2025).

Solihin menegaskan kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi aksi main hakim sendiri. Seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan.

“Di Sumbar tidak ada yang boleh bertindak semena-mena. Semua harus sesuai koridor hukum. Siapa yang berbuat, harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Meski tidak ada korban jiwa, kepolisian mencatat adanya kerusakan berupa kaca pecah di rumah doa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151465/jongki-5pUO_large.jpg
Penjaga: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan Rutin dalam Vila di Sukabumi yang Dirusak Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/525/2887373/3-340-tanah-rumah-ibadah-rampung-disertifikasi-wamen-atr-bpn-tidak-ada-diskriminasi-z0jUo8zmEH.jpg
3.340 Tanah Rumah Ibadah Rampung Disertifikasi, Wamen ATR/BPN: Tidak Ada Diskriminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/03/22/527/779711/NrTj6QSa4e.jpg
Sebuah Rumah Ibadah Dirusak saat Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/02/10/526/759542/fJjPi5hhgD.jpg
Warga Tuntut Penyegelan Rumah Ibadah karena Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/17/527/648637/C240CK6MOn.jpg
Warga Bongkar Tempat Ibadah Illegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071//jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement